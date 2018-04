La youtuber mexicana ‘Caeli’, cuyo nombre es Patricia Caeli Santa Olalla López, se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que se filtrara un video íntimo que dura aproximadamente media hora, donde la joven dejo a muchos con la boca abierta, reportó el periódico El Universal de México.

La situación surgió luego de que a la youtuber se le perdiera la maleta en que la según ella llevaba su cámara, visa y otras cosas personales.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA… Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair

— CAELI (@CaELiKe) April 1, 2018