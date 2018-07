No estoy de vacaciones,ojalá. Me ha tocado duro estos últimos días, quiero darle gracias a todo el equipo de el hospital @mercyhospitalmiami Doctores,enfermeras,especialistas, emergencias por su trato,su cuidado,sus atenciones,su tiempo en este difícil y doloroso momento de salud que atravieso. Echándole ganas y aunque muy lentamente recuperándome esperando poder pasar la página pronto y estar de vuelta con todos ustedes. Será una pena no poder estar en las elecciones de mi país pero dicen que las cosas pasan por algo. Paciencia y confianza en que todo estará bien. De esta forma también como siempre he sido, transparente con mi audiencia. A mi @juliegiliberti que te puedo decir amor, si no fuera por ti quien sabe si la estaría contando, te amo! Ari gracias por ser mi roca y en estos momentos Vince siempre te necesita. A todos por sus deseos mil gracias desde el fondo de mi alma, los mantengo al tanto, pero no se preocupen que de peores hemos salido adelante.

A post shared by Fernando Del Rincon (@fdelrincon) on Jun 27, 2018 at 6:07pm PDT