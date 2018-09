El conductor Fernando del Rincón, reapareció en sus redes sociales y detalló lo sucedido desde que fue sometido a una cirugía hace un mes.

Fue mediante su cuenta de Instagram en la que el presentador mexicano dio a conocer los pormenores de su ausencia y aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por el apoyo.

En el video publicado, se aprecia a Fernando portando una chamarra negra con letras en verde que dicen ‘México‘ y portando una gorra en color negro.

El metraje comienza con el conductor diciendo: “hace ya un mes que me sometí a una cirugía. Todo salió maravilloso y quiero darles las gracias desde el fondo de mi alma, de mi corazón, por que durante ese mes no hubo un solo día en el que no recibiera centenares de mensajes de apoyo. Todos los días, el mes completo, siempre alguno de ustedes me tuvo presente. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo”, comenta Del Rincón.

De igual forma, aprovechó el espacio para revelar que reaparecerá en el programa que conduce.

“Mañana estoy de vuelta en ‘Conclusiones’ en la pantalla de CNN. Estoy de regreso gracias a todos esos mensajes de cariño, a todas su oraciones y todo su amor”, expresó.

Y finalmente, reiteró el agradecimiento y agregó: “Nada más decirles gracias. Gracias por todo de corazón. Los amo”, puntualizó un Fernando del Rincón notablemente conmovido.

Además escribió un mensaje en el que agradeció a su esposa: “Nunca tendré cómo pagarles! Los amo! A mi esposa guerrera incansable @juliegiliberti contigo todo se puede! Gracias por tu cuidado y tu amor! A mis padres gracias por estar siempre en mi vida y seguirme cuidando como el primer día! Gracias a Dios y a la vida! Y a mi manager Peter Robles @aquosentertainment por ser más que eso… un amigo!!!”.

El presentador de CNN estuvo ausente de sus redes sociales y de la pantalla chica debido a una cirugía de emergencia.

Asimismo, ha comentado que tuvo que seguir un estricto régimen de cuidados para poder salir adelante de esta situación que puso en riesgo su vida.

Sus fans le mostraron su apoyo: “Gracias a Dios esta bien, la fuerza y fe hace que todo sea posible. DIOS Y DIVINA PASTORA TE SIGAN PROTEGIENDO”, “Me alegra que estés bien y que regreses a conclusiones trabajar”.