¡Feliz cumpleaños Marilyn!: Recuerdan infancia de la diva

Este viernes el mundo del cine estadounidense recuerda el nacimiento el 1 de junio de 1926 de Marilyn Monroe, uno de los mayores mitos sexuales de Hollywood. Su despampanante cabellera rubia y enigmática sonrisa, sin embargo, escondían una fragilidad a flor de piel, producto de una infancia rota de cuyos fantasmas nunca logró escapar.

Algunas de las experiencias de infancia de la famosa actriz fueron relatadas a Efe por Martin Nolan, quien dirigió en 2016 el proyecto Julien’s Auctions para lanzar una histórica subasta de objetos pertenecientes a la diva.

“Murió con 36 años dejando un imperio fascinante”, compartió Nolan, destacado algunos episodios difíciles que experimentó de joven.

“Tuvo una infancia muy difícil. Creció en hogares de acogida mientras su madre estaba ingresada en un psiquiátrico. Nunca conoció a su padre. Se casó tres veces, pero nunca encontró la lealtad ni la cercanía de sus parejas. Escribía poesía para refugiarse del exterior”, señaló Nolan.

