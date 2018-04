Felipe Esparza saltó de las pandillas a los escenarios gracias a la comedia

Hoy, Felipe Esparza se ríe de todo y sus shows de comedia le permiten tener una vida mejor que la que tenía en su adolescencia cuando era pandillero y estaba metido en el mundo de las drogas en Boyle Heights, uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles.

Desde sexto grado, Esparza sabía que le gustaba la comedia y contaba chistes para evitar el acoso de sus compañeros. Funcionó. Pero conforme iba creciendo tomó malas decisiones que lo llevaron a consumir y vender drogas, y hasta mandar a un rival al hospital tras una pelea en la que le mordió una oreja.

“Bad Decisions Tour se enfoca en el lado oscuro de mi vida, cuando era un drogadicto y me metía en un sinfín de problemas, pero con buen humor”, Felipe Esparza, comediante mexicano

Esas experiencias son la médula ósea de Bad Decisions Tour, el nuevo show de comedia stand-up, en inglés, de Esparza, y que el 31 de marzo presentará en el Variety Playhouse en Atlanta.

“Es la primera vez que me presento en un teatro más grande en Atlanta. Normalmente los hacía en el Atlanta Punchline donde en los últimos dos años me he presentado cuatro veces”, dijo Esparza a MundoHispánico. “Bad Decisions Tour se enfoca en el lado oscuro de mi vida, cuando era un drogadicto y me metía en un sinfín de problemas. He aprendido a sacarle el humor a todos los problemas y sinsabores de la vida”, agregó.

A los 21 años, Esparza, quien ya había procreado un hijo, tocó fondo y haciendo a un lado su tozudez escuchó los consejos de su madre y del padre jesuita Greg Boyle -fundador y director de Homeboy Industries, el programa comunitario de rehabilitación de pandilleros más grande del mundo- para rehabilitarse.

“Estoy muy contento de haberles escuchado, muy agradecido de que estaban ahí. Estoy agradecido también de que acepté la ayuda porque, como muchos jóvenes, era muy terco y no quería dejar las drogas porque me gustaban. A ellos, y especialmente al padre Boyle, les debo mucho”, se sinceró el comediante.

Tras 16 años de tocar puertas y presentar sus shows en pequeños locales por todo el país, Esparza participó y ganó en 2010 Last Comic Standing, la popular competencia de comedia de NBC. Del cuarto de millón de dólares que ganó como premio, Esparza donó el 10 por ciento a Homeboy Industries.

“Fue mi manera de devolverle a la comunidad y al programa del padre Boyle. Ahí hay una escuela de música que ayuda a niños del barrio, les enseña a tocar violín, trompeta y otros instrumentos”, comentó Esparza.

En 2012, Esparza produjo su primer especial They’re Not Gonna Laugh At You, que Showtime compró y emitió por dos años. Desde entonces, su popularidad ha crecido exponencialmente y su show Translate This se transmitió por HBO en septiembre de 2017. Este año se estrena Taco Shop, una película en la que actúa en un pequeño rol.

BREVE BIO:

Nombre: Felipe Esparza

Profesión: comediante/actor

Nacionalidad: mexicano

Fecha y lugar de nacimiento: 11 de junio de 1976 en Adolfo Ruiz Cortines, Sinaloa

Estado civil: casado con Lisa O’Daniel. Tienen tres hijos. Procreó un hijo más en su adolescencia.

Show de comedia Bad Decisions Tour de Felipe Esparza

Cuándo: 31 de marzo, 8 p.m.

Costo: $34 y $50 (VIP)

Dónde: Variety Playhouse, 1099 Euclid Ave., Atlanta.

Info: 404.524.7354 y www.variety-playhouse.com