Febrero: 10 curiosidades del mes que debes saber

Llegó febrero, el segundo mes del año que está lleno de peculiaridades, no solo es el mes más corto, sino que también se le añade un día cada cuatro años. Este año viene cargado de fechas importantes y eventos interesantes.

Aquí te presentamos 10 datos curiosos que tienes que saber del mes de febrero.

1. El origen de febrero

El mes de febrero tiene su origen en la palabra latín “Februare”, la cual nace de Februo, que significa “limpiarse”. Fue nombrado de esta manera porque en febrero los romanos realizaban ciertos ritos religiosos dedicados a Plutón, con el objetivo de conseguir pureza.

2. Este febrero tendrá 28 días

Un año bisiesto es un año con 366 días en vez de 365. Cada 4 años, febrero tiene un día más. Sin embargo, este febrero de 2018 el mes solo tendrá 28 días.

3. Groundhog day

En Estados Unidos el Groundhog day se celebra como cada año el segundo día de febrero y supone predecir si el invierno será largo o si se adelantará la primavera. La popular marmota, Punxsutawney Phil sale de su cueva, si está nublado significa que la primavera se acerca. Por otra parte, si el día está soleado y la marmota ve su sombra vuelve a su madriguera, lo que significa que el invierno durará 6 semanas más.

4. Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria se celebra en México el 2 de febrero. Es principalmente una celebración religiosa y familiar. En todo México, en esta fecha, las personas visten figuras del Niño Jesús con atuendos especiales y los llevan a la iglesia para ser bendecidos, así como también se reúnen con familiares y amigos para comer tamales, como continuación a las festividades del Día de los Reyes Magos.

5. Super Bowl 52

Los New England Patriots regresan al Super Bowl, lograron su propósito durante los playoffs y derrotaron a los Jaguars. Mientras que los Philadelphia Eagles derrotaron a los Vickings. Lo que quiere decir que el próximo 4 de febrero conoceremos a los ganadores del Super Bowl número 52. El encuentro será en el U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota. El horario de lanzamiento de Eagles vs. Patriots está fijado para las 6:30 p.m. ET por NFL Network.

6. Día de San Valentín

El 14 de febrero se celebra el “Día de San Valentín” también conocido como “El día del amor y la amistad”. Es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia católica con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Se hizo popular en muchos países, y en tiempos modernos especialmente en los anglosajones es el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente.

7. Eclipse solar

Durante el mes de febrero ocurrirá un eclipse solar parcial el día 15. Sin embargo, no será visible en la mayor parte del mundo, y solo se podrá ver en la Antártida y en las regiones más al sur de Chile y Argentina. Aunque en esas zonas se podrá contemplar, en ningún lugar del planeta será visible como eclipse total.

8. Día del Presidente

El tercer lunes de febrero se celebra el Día del Presidente en Estados Unidos, es un homenaje público a dos de los presidentes más respetados del país, Abraham Lincoln y George Washington. Esta celebración tiene una duración de 10 días.

9. Los mejores alimentos de febrero

Tener en cuenta un calendario de alimentos según su temporada tiene muchos efectos positivos sobre tu salud, como la aportación de un mayor número de nutrientes. Destacan verduras como acelga, berenjena, brócoli, calabacín, coliflor, endibia, escarola, espinaca, judía verde, pimiento, puerro, repollo y tomate.

10. Premios lo Nuestro 2018

El 22 de febrero se llevará a cabo la entrega numero 30 de Premios Lo Nuestro, Univisión celebrará lo mejor de Lo Nuestro en las últimas tres décadas. El evento será en el American Airline Arena de Miami y en esta ocasión no otorgaran reconocimientos por categoría, sino que premiaran a lo mejor de la cultura musical.