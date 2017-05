Fans de Chiquis cobran venganza con Carmen Jara (VIDEO)

Carmen Jara sufrió las consecuencias de haber atacado a Chiquis, pues los fans de la hija de Jenni, cobraron “venganza” y la abuchearon en un concierto.

La cantante mexicana asistió a un evento en Estados Unidos y fue ahí donde sufrió el desaire de algunos admiradores, pues ya en el escenario, Carmen escuchó que fans de Chiquis le gritaban que no cantaba nada.

“La gente puede decir misa. Una sola persona me dijo y los demás del club de fans cantaban conmigo. Yo no puedo decir que soy la mejor, lo único que defendí es que ella haya dicho que no sabía quién era yo. Ahí empezó todo el problema”, dijo al programa Suelta la Sopa de Telemundo.

Mientras que Chiquis reaccionó sorprendida cuando le preguntaron su opinión de lo que sus fans hicieron: “Yo no estuve cuando ella estaba en el escenario. Pero cada quién se busca lo suyo”.