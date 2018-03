Harry Styles enloqueció las redes sociales, en particular Twitter, luego de que durante su gira de lanzamiento como solista diera a conocer la canción “Medicine”, la cual fue asumida como un himno a la bisexualidad por sus fanáticos.

“Los chicos y las chicas están aquí, estoy jugando con ellos y estoy de acuerdo con ello. Me estoy recuperando, creo que me ha gustado y cuando duerma voy a soñar con su sabor”, dice la letra del sencillo, que no fue incluido en su álbum debut, el cual lleva su nombre.

Una vez que la interpretación de “Medicine” se hizo viral en las redes sociales, de inmediato sus seguidores y el público en general comenzaron a especular sobre si Harry Styles estaría utilizando el tema para “salir del clóset”.

Harry fucking Styles really is out here screaming the lyrics “The boys and girls are here, I mess around a bit, and I’m okay with it.” Medicine is a bisexual anthem and we really out here loving a queer man pic.twitter.com/rwDpUvCByn — Trinity 🐷 (@yup_trinity) 14 de marzo de 2018

Y es que como se recordará, la sexualidad del exintegrante de One Direction siempre ha estado a debate, máxime porque en varios de sus conciertos el británico ha ondeado la bandera del colectivo LGTB.

“Seas negro, blanco, gay, hetero, trans; seas quien seas, seas quien quieras ser, estoy a tu lado”, dijo alguna vez en un breve discurso en Suecia, recordó Play Ground.

Sin embargo, Styles se ha negado a definir su orientación sexual en diversas apariciones públicas. “Es algo que nunca he sentido la necesidad de explicar sobre mí. Todos deberían ser quienes quieran ser. Es difícil justificar que alguien tenga que responder cosas así”, declaró en una entrevista con The Sun el año anterior.

“¿Bisexual? ¿Yo? No creo, estoy seguro que no”, había dicho antes, en 2013, cuando abordó el tema en un encuentro con la publicación British GQ.

harry styles is out there writing bisexual anthems and wearing soft, feminine clothes and breaking gender roles i am proud to be his fan — Deena (@Blowjobshire) 13 de marzo de 2018

Por lo pronto, apenas se conoció “Medicine” en Europa, ha sido adoptada de inmediato como un “himno bisexual”, tal y como quedó demostrado a través de las redes sociales.