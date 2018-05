Diversos fanáticos de Kylie Jenner han especulado sobre la paternidad de su hija Stormi, señalando a su guardaespaldas como el verdadero padre de la niña.

Los fanáticos de la estrella de televisión de 20 años de edad, sostienen la teoría que el verdadero padre de su hija es el guardaespaldas que la ha acompañado en varias ocasiones. ¿La razón? El innegable parecido que tiene la pequeña con el apuesto hombre.

Travis Scott, actual pareja de Jenner y padre de la pequeña ha quedado en segundo plano en la supuesta paternidad de la niña de tan sólo tres meses de nacida.

La teoría que parece realmente descabellada se ha hecho viral en las plataformas digitales y hasta ha acaparado los principales titulares de prensa con fotografías de Tim Chung (guardaespaldas de la estadounidense).

Las fuertes similitudes entre Stormi y Chung, tanto en la forma de su rostro como en el color de piel han hecho que diversos usuarios se manifiesten sobre la teoría en las redes sociales.

Por su parte, Tim ha puesto en privado su cuenta oficial en la plataforma de Twitter. Mientras que Kylie no se ha manifestado respecto a la polémica que se ha generado.

Kylie Jenner no sería la primera mujer del clan Kardashian-Jenner en involucrarse con uno de sus guardaespaldas, recordemos que Kim Kardashian sostuvo ardientes encuentros con uno de sus guardaespaldas en su época de soltería, las imágenes de lo que sucedió fueron transmitidas en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’.

La familia reconocida a nivel mundial por su reality show ha estado inmersa en un fuerte escándalo por la noticia de la infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian, una polémica que trascendió a los medios de comunicación a sólo horas antes del nacimiento de la hija de Khloé.