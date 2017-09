Mañana antes de irme de viaje me sentaré con una persona que se especializa en reconstruir casas para la gente que lo ha perdido todo. Faltan muchas otras fases antes de poder hacer algo, voy a recargar pilas y concéntrame para que sepan que no los olvidamos. La gente que más lo necesita es la que menos atención tiene. No dejen de donar, repostear! todo lo documentare sigan @ayudamexicoanabreco /// 👉🏼 swipe for English •••We need to rebuild Mexico City !! We need your help around the world we’re trying to rebuild as many houses as we can for people who have lost everything after mexico’s earthquake. Please donate! Spread the word! Repost! I’m posting everything to @ayudamexicoanabreco ❤️🇲🇽🙏🏼 #FuerzaMexico ( link for donations in bio)

