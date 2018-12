Lupillo rompe en llanto al recordar a su hermana Jenni Rivera

Justo en el día que se cumplía el sexto aniversario de la muerte de Jenni Rivera, su hermano Lupillo ofreció un inolvidable y emotivo concierto en Atlanta en el cual, por más que lo intentó, no pudo sostener la emoción y rompió en llanto mientras entonaba ‘Paloma negra’ y ‘Tragos amargos’.

El concierto, que fue organizado como el regalo navideño que Plaza Fiesta le brindó a sus clientes y público de Georgia, se celebró en el salón La Mansión del popular centro comercial.

Con cerveza en mano, el ‘Toro del Corrido’ interpretó más de 30 canciones, incluyendo ‘Despreciado’, ‘El barzón’ y ‘Gabino Barrera, con las que complació al publico y demostró, una vez más, su versatilidad y carisma.

“Se cumplen seis años, hoy se cumplen… de que mi hermana partió de esta vida, no quería cantar ‘Paloma negra’, no quería cantar ‘Sufriendo a solas’, no quería cantar ‘Tragos amargos’ porque son las canciones que cuando ella y yo nos juntábamos a ‘pistiar’ eran las canciones que escuchábamos, que cantábamos, que gritábamos, que llorábamos”, dijo Lupillo al público con la voz entrecortada y llorando mientras cantaba

‘Tragos amargos’. “Nunca había cantado un 9 de diciembre desde que ella falleció, este es el primer 9 de diciembre que canto y la verdad que no estoy preparado, disculpen, les pido una disculpa…”.

Tras ver el dolor sincero de Lupillo sobre el escenario, el público, que estaba feliz, cantando y bailando, se le entregó al intérprete y le expresó su cariño y respeto con frases como ‘Te queremos Lupillo’ y ‘Animo Lupillo’.

“Son días tristes”

En una entrevista con MundoHispánico, Lupillo reveló cómo se sentía.

MH: ¿Cómo recuerdas este día en que se cumplen seis años de la muerte de Jenni?

LR: Son días tristes y tienes que aguantarlos nada más, ya ahorita di como 15 entrevistas con la misma pregunta y yo creo que han de saber ustedes que debe ser difícil y no es fácil, pero aquí estamos ora sí que aguantando.

MH: Hace rato que no sacabas material y en estos días anunciaste un nuevo sencillo, ¿para cuándo lo sacarás al mercado?

LR: Sale para el 14 de enero y se llama ‘Saliste liviana’, que viene con la dirección de mi carnal Juan quien viene dirigiendo todas las canciones y todos los discos. Y ahí estamos echándole ganas. De nuevo al ruedo se llama el álbum. El disco es sierreño y tiene variedad de banda, mariachi, norteño.

