Juelz Santana presuntamente sale huyendo del aeropuerto de Newark

El rapero y actor Juelz Santana supuestamente escapó de una revisión de seguridad en el aeropuerto de Newark en New Jersey el pasado viernes 9 de marzo.

Según la cadena NBC New York el rapero estaba pasando por el puesto de seguridad del terminal C alrededor de las 6:00 p.m. cuando los agentes de seguridad encontraron un arma.

Según el portal de la cadena, Santana salió huyendo y pudo haber escapado en un taxi. El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria está buscando al rapero nacido en Harlem.

Aunque el TSA no reveló el nombre del rapero, si aseguró que un pasajero que pasaba por seguridad tenía un arma en su equipaje. Cuando el pasajero se dio cuenta de que el arma había sido encontrada, salió del aeropuerto dejando su equipaje abandonado.

De inmediato los usuarios de twitter sacaron sus mejores memes para reírse del rapero.

“Juelz Santana empacando su equipaje”.

