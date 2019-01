View this post on Instagram

Ayer 21 de Enero de 2019 a las 19:00 horas, partió para reunirse con Dios nuestro Señor, nuestro adorado Padre Don Javier Hernández Machado. Nacido el 7 de Septiembre de 1943, mi Padre fue hombre de lucha, un emprendedor de superación permanente el cual siempre se distinguió por su alegría por la vida y su facilidad de relacionarse desde con el más humilde trabajador de limpieza hasta con el gran empresario, tratándolos con el mismo respeto y cariño; hombre entusiasta, comerciante exitoso, amante de la música y gran hacedor de amigos, cariñoso con su esposa, hijos y nietos, con sus padres, hermanos, sobrinos cuñados(as) y suegros, siempre amoroso y consentidor; con esa particular alegría que nos contagiaba a todos la cual era muy especial. Como guerreo incansable, luchó hasta el último momento de su vida desde que sufrió un accidente hace 23 años, aguantó y Dios nos lo prestó ese tiempo, más ahora está disfrutando de la luz de los ojos de Dios y de reencontrarse con sus hijos Javier, Oliver y sus padres que lo esperan con los brazos abiertos. Papa, siempre serás mi héroe, mi maestro de vida, de lucha, de entrega al trabajo, siempre estarás aquí en nuestro corazón, día a día recordando cada momento que Dios nos permitió disfrutar de tu energía, amor, y compañía. Te Amo Papa Javier. ¡¡Se Oyeee!!