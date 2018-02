Manuel ‘El Loco’ Valdés alcanzó a despedirse de su hermana, Guadalupe ‘La Nena’ Valdés, quien murió este viernes a tan solo unos días de cumplir 100 años de edad.

Según informó Univisión Entretenimiento, la hermana mayor del comediante mexicano y que era tía del cantante Cristian Castro, falleció de causas naturales.

“Mi abuelo está tranquilo, la semana pasada tuvo la oportunidad de verla y de despedirse, era su hermana mayor”, dijo Iván Valdés, nieto del comediante, quien confirmó que su tía abuela sería velada en una funeraria del centro de la Ciudad de México, pero ‘El Loco’ Valdés no podría asistir.

“Cuando mi abuelo habló con su hermana, esta le dijo que solo le faltaba verlo para poder irse tranquila, y así sucedieron las cosas”, agregó Valdés.

Mi hermana Guadalupe La "Nena" de 99 años…😬 pic.twitter.com/dmsNOsgCCj — Manuel Valdes C (@LocoValdesReal) February 4, 2017

Cabe recordar que, ‘El Loco’ Valdés fue operado el año pasado de un tumor cancerígeno que se le presentó en la frente, lo que lo llevó a estar en un hospital por varios días luego de sufrir complicaciones en los pulmones, al momento de encontrarle agua en esa zona del cuerpo.

Iván Valdés denunció hace unos meses que le estaban negando el contacto con su abuelo, debido a que sus tíos piensan que le robó dinero al comediante.

A punto de entrar a mi operación del injerto aquí en el @incanMX Con mi hija Norma y mi nieto @ivanvalop que tengn un lindo día!

Ánimo!! pic.twitter.com/zkaTukcrwr — Manuel Valdes C (@LocoValdesReal) August 25, 2017

“Los que tienen el problema conmigo son mis tíos, quién sabe por qué. Fue algo súper raro y comenzaron a calumniarme. Han tratado de alejarme de mi abuelo lo más que pueden, no sé con qué intención o cuál es el motivo”, afirmó Iván en su momento.

“Pienso que andan de buitres porque ya por fin le llegará el dinero retroactivo de su trabajo. O simplemente les entró la culpa de no hacer nada durante más de dos o tres años que no tuvo dinero, y fue cuando su enfermedad comenzaba a desarrollarse. Ahí nunca se aparecieron, el único que estuvo fui yo”.

Tras lamentar las actitudes de sus parientes, insistió en que él ha estado siempre al pie del cañón desde el momento en el que ‘El Loco’ ingresó al hospital.

El nieto del comediante expresó que los conflictos surgieron después de que evidenció la ausencia de la familia durante la enfermedad y el tratamiento que ha atravesado su abuelo.

Iván Valdés afirma que su abuelo, El Loco Valdés, quedó libre del cáncer #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/fqdAg718Ul — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) June 27, 2017

“Cuando él pidió ayuda abiertamente en el grupo de la familia, yo puse mi cuenta para que me depositaran, pero mi tío (Manuel Jr., con quien es directamente el problema) dijo que no, que porque yo me lo robaba.

“Cuando su hijo le preguntó (al actor) que dónde le depositarían, le contestó: ‘No sabes nada de mi vida, llevo como tres meses con la cuenta congelada, por eso le pedí a Iván que manejara mis cuentas a través de la suya’. Se pusieron como locos, empezaron a decir que le robaba, cuando soy el único que lo ha ayudado”.

La noche de ayer falleció la señora Guadalupe Valdés a los 100 años de edad, hermana de Manuel El Loco Valdés. La señora esta siendo velada en una funeraria de la colonia San Rafael. pic.twitter.com/1CxoUlAEso — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) February 3, 2018