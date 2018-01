El mundo de las telenovelas está de luto, pues ha fallecido el padre de reconocido productor Carlos Moreno.

La noticia de la muerte del señor Carlos Moreno Fernández se dio a conocer este fin de semana a través de las redes sociales, al ser confirmada por la comunicadora Maxine Woodside con un emotivo mensaje de apoyo al productor.

“Mi más sentido pésame a mi querido Carlos. Siento mucho la muerte de tu señor padre Don Carlos Moreno Fernandez. Te abrazo y te beso con todo mi corazón. Mi abrazo para tu mami y tu hermana Mari Carmen. QEPD. Amén”, fueron las palabras de Woodside a través de un tweet en su cuenta oficial en Twitter.

“Como duele ver cómo se va apagando la luz que siempre ha sido tu guía”, fue el tweet que publicó el productor en el mes de diciembre en su cuenta oficial en Twitter y que parece hacer alusión a la fatídica noticia que se esperaba de su padre.

Moreno no se ha pronunciado a través de sus redes sociales tras la muerte de su padre, pero sí lo han hecho diversas figuras relacionadas al mundo del entretenimiento que decidieron expresarle su apoyo con sentidos mensajes:

“Jefe, recibe un sentido abrazo y pésame que pudieran darte ánimo y consuelo, a tí y a tu familia, para sobrellevar la ausencia de tu padre. Lo conocí en AQNMD y sé cuánto lo has amado. DEP Luz y Paz”, fueron las palabras de la actriz Cecilia Gabriela.

“Los abrazo con cariño”, fueron las palabras de la actriz Sharis Cid.

“Querido Carlos lamento profundamente que estés pasando por este gran dolor, comprendo perfectamente tu pesar y te acompaño”, fueron las palabras de la actriz Ana Patricia Rojo.

“Nuestro más sentido pésame al querido Carlos por el sensible fallecimiento de su papá. QPD un abrazo para ti y familia con todo respeto y cariño”, fueron las palabras del presentador Fabián Lavalle.

“Abrazos con todo mi cariño Sr. productor Carlos”, fueron las palabras de la presentadora Aurora Valle.

Carlos Moreno es un productor de telenovelas como ‘A que no me dejas’, ‘Quiero amarte’, ‘Amor bravío’, ‘En el nombre del amor’ y ‘Cuando me enamoro’, proyectos con los que se ha ganado el cariño y el respeto de grandes personalidades de México.