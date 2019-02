La pareja de la modelo Tania Ruiz por más de cinco años, el empresario Bobby Domínguez, aseguró estar tranquilo luego de que se filtraran fotos de ella con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Yo me enteré ayer (jueves), por Tania, ella estaba conmigo. Empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me lo dijo”, recordó el empresario en entrevista.

Bobby Domínguez y Tania Ruiz terminaron hace más o menos un mes y asegura que mantiene una buena relación con ella, principalmente por el bien de su hija.

“Obviamente recibí muchísimos mensajes y llamadas de apoyo de mi gente, pero, en realidad, yo igual estoy comunicando que el tema entre Tania y yo ya no estaba jalando, que ya no estábamos juntos y que lo que pasó o no haya pasado, ya no me toca a mí”, afirmó.

“Pues sé que fue un notición, básicamente porque es con Peña. Tania y yo estamos bien, no hay un tema entre nosotros, yo le deseo lo mejor para ella.

Tras rumores de divorcio con Angélica Rivera, captan a Enrique Peña Nieto con modelo mexicana en Madrid https://t.co/FTsSzOlmjz #AngelicaRivera #EnriquePeñaNieto #EPN pic.twitter.com/8Cu5aQdFN2 — Quién (@Quien) February 1, 2019

“Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella y de mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: Jacqie Rivera quiere opacar a Chiquis con embarrado mini vestido y ella responde

En medio de rumores de su posible divorcio de la exprimera dama Angélica Rivera, el expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en Madrid con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann.

Captan a @EPN en Madrid, España acompañado de la modelo mexicana Tania Ruiz Echeilmann, ex esposa del empresario Bobby Fo

Domínguez pic.twitter.com/l6YKGexxUE — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) February 1, 2019

En imágenes publicadas por la revista Quién, el exmandatario aparece en compañía de la famosa, de 31 años, quien está separada del empresario Bobby Domínguez.

Desde hace meses se ha hablado de la posible separación entre Peña Nieto y Angélica Rivera, quienes fueron vistos juntos por última vez en el funeral de Alfredo del Mazo González, padre de Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México.

Todos tenemos un pasado y él es el de Tania Ruiz…https://t.co/yofs2ltxb1 — Cultura Colectiva News (@CCNews__) February 1, 2019

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >