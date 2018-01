A unos meses de terminar su relación con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, la modelo jaliscience Fernanda Gómez causó revuelo al anunciar con una fotografía que ya dio a luz a una bebé, pero lo que verdaderamente ‘encendió’ las redes fue el nombre que le puso a la pequeña, ya que lleva el apellido del famoso boxeador mexicano.

“Ya casi un mes del regalo más bello que me ha dado Dios & la vida. TE AMO mi bebé María Fernanda Álvarez Gómez”, escribió la modelo junto a la imagen de un pequeño pie.

Sin especificar quién es el padre de su bebé, Fernanda ‘alborotó’ las redes al mencionar el apellido Álvarez en la pequeña, con lo que muchos comenzaron a especular que sí es hija del ‘Canelo’.

Hasta el momento se desconoce si Álvarez ha decidido finalmente reconocer a la pequeña y darle sus apellidos, mientras programas como El Gordo y la Flaca y Despierta América han comenzado a replicar la imagen.

Si el jalisciense decidiera reconocer a la pequeña María Fernanda como su legítima hija, Emily Cinnamon Álvarez tendría una hermanita

En la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca, no faltó quien criticara al boxeador por prestar más atención a ciertos asuntos: “El pen…. del ‘Canelo’ presume más a sus pu….. caballos que a su hija, poco hombre, pero te llegará la factura y es ahí cuando te darás cuenta de muchas cosas que ahorita la fama y el dinero te ciegan”.

Inclusive hubo hasta quien se molestó por haber mostrado parcialmente a la bebé: “No anden poniendo pedazos del bebé, por lo menos a mí no me importa si no lo quieren enseñar cómo se debe, pues que no lo enseñen y ya”.

Pero tampoco faltó quien criticara a la madre de la pequeña: “Pero esa chica @fernandagmtz publicando foto con el ‘Canelo’ y hasta el nombre completo de la hija como para presumir que el ‘Canelo’ la reconoció, y él ni siquiera ha mencionado que nació la bebé, pobre chica, yo ni presumiera nada de eso después de los cuernotes que le puso”.

Cabe recordar que, Saúl Álvarez celebró su triunfo en contra de Julio César Chávez Jr. en mayo pasado al lado de Fernanda Gómez, con quien se le vio pasear por las calles de Guadalajara en su imponente Mercedes-Benz 6×6.

Sin embargo, unas semanas después el boxeador la cambió por la ex de Marc Anthony, Shannon de Lima, con quien tampoco duró su relación. En ese momento, Fernanda Gómez quiso hacer una aclaración a través de las redes sociales: “A las personas que me han buscado para dar entrevista de lo que fue mi ex relación, les comento que siempre he sido una persona reservada y ahora con mayor razón no me gusta prestarme para los escándalos, ya que no vivo de eso. Y si quiero ser reconocida, lo quiero ser por ser una mujer con valores y principios”.