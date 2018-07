El exgalán de telenovelas Alfredo Adame, quien también es excandidato a la alcaldía de Tlalpan, reveló que sufrió un asalto mientras circulaba por la Ciudad de México (CDMX) junto a su hijo Sebastián.

De acuerdo al actor, los hechos ocurrieron mientras circulaba por la calle Arenal, esquina con Las Torres, en la colonia Santa María Tepepan, de la misma alcaldía por la que contendió.

A través de su cuenta de Twitter, Adame reveló lo que le sucedió mientras transitaba junto a su hijo.

“Les comento que fui asaltado pistola en mano en el semáforo de Las Torres y Arenal Tlalpan por cuarta vez, muy peligroso este semáforo, Tlalpan no tiene seguridad”, denunció Adame en Twitter.

Encañonan a hijo de exgalán de telenovelas

Acto seguido, dio más detalles del lamentable hecho: “Con el susto, pero bien, el que se espantó mucho fue mi hijo porque el ratero lo encañonó a medio asalto y se asustó, estaba en shock, le apuntó a la cabeza”.

Finalmente, Alfredo comentó que aunque perdió en la pasada contienda electoral, seguirá trabajando para el bienestar de esa demarcación. “Voy a trabajar por Tlalpan con una fundación y cinco asociaciones civiles”.

De acuerdo con información del portal lopezdoriga.net, al actor le fueron robados su teléfono celular, un reloj marca Fossil y 250 pesos en efectivo, que equivalen a unos 13 dólares.

Exgalán de telenovelas narra cómo fue asaltado

Al programa De Primera Mano, Alfredo Adame detalló lo sucedido: “De atrás de un árbol me salió un cuate con una, salió llegó y me golpeó la ventana tres veces con la cacha de una pistola, obviamente me impactó en la cara, me espanté cuando me encañonó, bajé el vidrio y dijo ‘pues entrégueme todo lo que traen, órale rápido, celular y teléfonos, cartera, no sé qué’, pues ya le di el celular, le di el reloj, le dije que no traía cartera, me saqué unos 250 pesos que traía en la bolsa de adelante”.

El actor continuó explicando que luego el presunto asaltante vio que su hijo traía una caja en medio “de una figura que acababa de comprar y entonces dijo ‘órale échame eso’ y mi hijo le dijo ‘no es un juguete’, y el cuate lo encañonó a mi hijo, le apunto directo a mi hijo en la cabeza y él le dijo ‘no, no es un juguete’ y yo le dije ‘no, es una figura’, era una figura que venía en una cajilla”.

Según continuó narrando, su hijo abrió la cajuela del coche, no encontraba yo el botón y me dijo ‘ah no me quieres abrir, entonces te voy a matar’ y de repente ya encontré el botón, no me acordaba ni dónde estaba el botón de la cajuela, siempre la abro con control remoto y entonces se fue para atrás y de repente ya no oí que estuviera ahí”.

Pero su hijo estaba muy asustado, llorando y fue cuando Adame vio que el hombre salió corriendo hacia el periférico, donde un auto verde oscuro ya lo estaba esperando para huir.

Posteriormente se dio a conocer que Adame ya presentó la denuncia correspondiente en la Coordinación Territorial Tlalpan, donde se inició la investigación correspondiente por el delito de robo a mano armada.

Con información de Agencia México