Mientras la hija de ‘La Gaviota’ es hospitalizada, José Alberto Castro, el exesposo de Angélica Rivera contó la verdad de su matrimonio y un supuesto contrato para casarse con Enrique Peña Nieto.

José Alberto “El Güero” Castro abrió su corazón durante una entrevista que le hizo Adela Micha para el programa ‘La Saga’.

En primera instancia, el productor habló sobre la ruptura que tuvo con Angélica.

“Viví mucho tiempo con ella (…) cuando terminó me dolió mucho, es la mamá de mis hijas. Una pareja que quise mucho, mujer que la verdad quise mucho”, mencionó.

Posteriormente, explicó que su relación con Enrique Peña Nieto fue cordial y agradeció el trato que tuvo con sus hijas.

“Siempre le voy a agradecer que fue una persona muy cordial, muy decente y siempre le dio el mismo lugar a mis hijas que a sus hijos”, y agregó: “Para mí siempre fue una buena persona, conmigo siempre fue una persona agradable, decente y clara”.

Durante la entrevista, también se tocó un tema muy escabroso: el supuesto contrato que habría firmado Angélica Rivera antes de casarse con Enrique Peña Nieto.

Ante esto, “El Güero” Castro sentenció: “No creo, no lo sé, no creo. Yo lo que quiero es el bienestar de mis hijas, mal haría hablar algo que no sé y no es materia de mi vida personal”.

Finalmente, el productor no puso en tela de juicio el talento de “La Gaviota” como actriz cuando se le preguntó sobre el posible regreso de Angélica a las telenovelas.

“Yo creo que realmente no podría yo emitir ningún tipo de valoración en este momento sobre ella, por respeto (…) ella es muy buena actriz, que ella regrese a trabajar es bueno, no sé en qué momento (…) pero su trabajo siempre fue muy bueno (…) yo creo que ella todavía tiene mucho potencial (…) también yo creo que ella tiene que darse un tiempo (…) a lo mejor no sé si yo sería la persona más adecuada para hacerlo, pero para mí siempre trabajar con gente con talento es una bendición”, dijo Castro.

