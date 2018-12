View this post on Instagram

🖤 Mi corazón está muy triste, mi sonrisa hoy solo pertenece al hombre que me enseñó a sonreír a pesar de lo que sea. Mi Abuelo mío, mi maestro, mi amigo, mi inspiración, mi ejemplo, mi artista favorito EL CHURRO se quedó dormido y ya no despertará. Le prometo abuelo lindo seguir luchando por conseguir mis sueños y en ellos está seguir honrando de donde vengo. Su amor por el teatro, por su Carpa Ofelia nos enseñó a todos a querer el escenario de todas las maneras. El amor que me dió a mi, (su nieta consentida) no puedo compararlo con el de un padre porque no lo tuve, pero me bastó y sobró con el que me dió usted, mi lindo abuelo! LO AMO HASTA EL CIELO…. el espectáculo debe continuar.