La actriz mexicana Karla Souza estaba contemplada para ser personaje de la nueva temporada de “Run Coyote Run”, dirigida por Gustavo Loza.

La escritora Mary Carmen RG lo reveló esta tarde en su muro de Facebook, dentro de un mensaje de apoyo a su ex esposo y padre de sus hijos.

En el mismo respalda lo dicho por el cineasta en la mañana a una estación de radio, en la cual dijo que la acusación sobre él, sería por no haber accedido a seguir trabajando con Televisa.

“No se vale que pretendan acabar con una persona íntegra”, dijo el cineasta, implicado en un escándalo de agresión sexual contra Karla Souza.

“Efectivamente Gustavo se negó a hacerles 40 capítulos más de “Sincronía” y prefirió irse con Fox a filmar la segunda temporada de “Run Coyote Run”, serie en la que incluso uno de los capítulos de una activista que yo misma escribí era para Karla Souza!”, escribió Mary Carmen.

La autora refiere que Loza y Souza son amigos desde hace una década cuando trabajaron juntos en dos temporadas de “Los Héroes del Norte”.

La actriz participó en producciones de Gustavo Loza, en series como “Los Héroes del Norte”, “Verano del amor” y “La clínica”. En el 2015, otra vez junto a Loza, Karla protagonizó y produjo la comedia “¿Qué culpa tiene el niño?”.

“Karla me conoce a mí y a mis hijos y hace menos de dos semanas estaba chateando con Ximena!”.

“Es absurdo que Televisa señale por “investigaciones preliminares” a Gustavo (ni que fuera el FBI) y destruya la vida de una persona, su nombre y reputación, afectando a su carrera, familia, relaciones y trabajo”, apuntó.

A raíz del escándalo que se ha desatado por una entrevista en la que la actriz mexicana confesó a la periodista Carmen Aristegui haber sido víctima de violación por parte de un director con el que trabajó, sin mencionar el nombre del agresor, se comenzó a especular que podría tratarse de Gustavo Loza, dado que inmediatamente Televisa decidió romper relaciones con él, incluso condenando sus ‘acciones’ en contra de Souza.

Este día, Karla hizo una aparición en su cuenta de Twitter para publicar un mensaje:

Por su parte, el actor mexicano Luis Gerardo Méndez, quien trabajó con Karla en la exitosa comedia ‘Nosotros los Nobles’, también utilizó su cuenta de Twitter para fijar su postura respecto al tema:

He estado muy cerca de @KarlaSouza7 en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente. Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos.

Es tal la magnitud del escándalo que incluso, la ganadora del Oscar y compañera de serie de Souza, la actriz Viola Davis, mandó un mensaje de apoyo a la mexicana: “Amor a Karla Souza, por tu coraje, tu corazón y por pararte en tu beneficio!”.

Love to @KarlaSouza7…for your courage, your heart and for standing in your WORTH!

