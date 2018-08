Nicki Minaj y su ex novio Safaree Samuels se robaron la atención de todos recientemente tras protagonizar un gran escándalo sobre la relación amorosa que sostuvieron.

Samuels acusó a Minaj de quererlo matar con un cuchillo y describió todo lo vivido en el incidente a través de un tweet: “Recuerda la noche en que me cortaste y casi muero. La policía y una ambulancia tuvieron que sacarme y tuve que mentir al decirles que trataba de suicidarme para que no te llevaran a la cárcel”.

El escándalo de los artistas surgió cuando la rapera brindó una entrevista a la estación de radio Hot 97 para hablar sobre su relación con Safaree, al igual que sobre lo que significa ser rapera y lidiar con acusaciones de escritura fantasma.

En su momento, Samuels negó los rumores en relación a ser el autor de las canciones de su ex novia: “¿Cuántas veces he dicho que nunca escribí sus raps? Nadie siquiera habló de eso nunca más”.

Durante su entrevista con Funk Flex, Nicki fue tajante al hablar sobre los rumores de no ser la propia autora de sus exitosos temas musicales: “Siempre he insistido en que no solo escribo mis propios raps, sino que también quiero que todas las mujeres escriban sus propios raps”.

A través de Twitter, la intérprete de Anaconda acusó a su ex novio de usar su dinero y confesó que llegó a su residencia rogándole para que lo llevara con ella a Europa a los MTV Europe Music Awards.

Por su parte, Safaree catalogó su relación con Nicki de tóxica: “Hice cosas por despecho y tú también. No te deseo mal y no quiero que volvamos a estar juntos como estoy seguro que tú no lo deseas. No te necesito, no me necesitas. Pero siempre estaremos vinculados en público, pase lo que pase”.