Los dimes y diretes entre Lorenzo Méndez y su exesposa Claudia Galván parecen no tener fin, pues en días recientes la madre de la hija del vocalista de La Original Banda El Limón lo acusó de poner como prioridad a su novia Chiquis Rivera sobre la pequeña y ahora Claudia empleó las redes sociales para demostrar que el cantante solo ha depositado un pago este año para el sustento de la niña.

Junto al documento que publicó en su cuenta de Instagram, que ahora es privada, la ex de Méndez escribió: “Para las viejas ardidas que dicen que vivo de lujo por la manutención de mis hijos, de Lorenzo nomas porque es famoso… no mam.. solo porque les arde que hay mujeres que nacen con más huev.. que los hombres y que ustedes no son una de ellas no es mi culpa… bueno fuera… él que según hace dinero y miren he visto un pago en todo lo que lleva del año! De por sí no me da ni 5% de lo que hace como no le puedo comprobar lo que gana… ya saben cómo son los artistas de corruptos mintiendo al gobierno o no reportar impuestos y así no pagar”.

“Bueno y yo sé que van a decir y tus otros hijos, pues si Lorenzo no me da menos los otros huev…. que ni a trabajo llegan. Yo se que fue mi decisión tener a mis niños y por lo mismo me enoja que piensen que yo le debo a esos viejos lo que tengo, para nada, si llego agarrar un pago es dinero extra, no se cuenta en mi hogar o en mis presupuestos mensuales… ahí les encargo… ya que las que veo ahora comentando en la foto de mi casa y carros lo hacen por pura envidia ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la cama Adamari López revela que la pequeña Alaïa está enferma (FOTOS)

Hasta el momento Lorenzo no ha emitido algún comentario al respecto, pero cabe recordar que cuando Galván hizo énfasis de su ausencia en el cumpleaños de su hija, el cantante respondió en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca: “La ropa sucia se lava en casa, yo le mando bendiciones, es la mamá de mis hijas, yo estoy tranquilo”.