Karla Panini y Américo Garza, exmarido de la fallecida Karla Luna, están esperado su primer hijo juntos, así lo ha dado a conocer una publicación.

De acuerdo al medio, la pareja no ha querido hacer pública la noticia debido a que la excomediante de 38 años teme por su embarazo y quiere asegurarse que todo marcha bien con su próximo hijo.

Además, que han preferido mantener gran hermetismo por los constantes ataques que han sufrido luego de darse a conocer que mientras Luna estaba enferma de cáncer su compañera de trabajo y su exesposo contrajeron matrimonio.

Sonrisa ante todo A post shared by Karla panini (@karlapaninisoy) on Oct 31, 2017 at 9:27am PDT

“Quiere asegurarse de que todo esté bien con el bebé, pues ya tiene 38 años y puede haber complicaciones. Karla tiene mucha ilusión de que su familia crezca y puedan vivir felices, sin los ataques de la gente”, explicó una amiga de Panini al medio.

Cabe destacar que Karla ya tiene un hijo, y Américo es padre de dos niñas, Sara Victoria y Nina Valentina, hijas que procreó con Karla Luna y por las que ahora mantiene una batalla legal con la familia de la “Comadre Morena” por su custodia.

Los comentarios en las redes de la Panini no estuvieron a su favor: “No te escudes en el evangelio, molesta que uses el evangelio para escudarte, Dios restaura matrimonios, no divide”, “El que sea cristiano católico o cual quien religión, no hace las cosas que tu hiciste, tienes que afrontar las consecuencias de tus actos”, “Lo mismo debiste aplicar cuando te metiste con el esposo de tu mejor amiga”.