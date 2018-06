WWDC18 no es una fórmula química extraña. Es la sigla de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (Apple Worldwide Developers Conference) que la firma convoca año tras año para mostrar al mundo sus novedades.

Este año no es la excepción. El evento número 29 de Apple ya se está desarrollando en el Centro de Convenciones McEnry en San José (California), del 4 al 8 de junio.

Apple introduces "Me moji" animoji meant to look like… you. #WWDC pic.twitter.com/1WGKsONKyo

A continuación te contamos las 5 cosas más sorprendentes de Apple en la WWDC18.

Apple continúa inviertiendo en su asistente de voz/AI. Una nueva herramienta llamada “Shortcuts” permitirá agregarle más personalización.

El usuario podrá personalizar un flujo de trabajo o una rutina. Por ejemplo, decir “volviendo a casa”, donde Siri puede conectar el GPS, configurar el termostato del hogar e inclusive sintonizar la estación de radio favorita.

En la WWDC18 de Apple la audiencia espera con expectativas todas las novedades. Habrá mejora en la búsqueda e intercambio de fotos. La app “stocks” viene mejorada; los memos de voz estarán disponibles para iPad. También hay rediseño y cambio de nombre de iBooks a Apple Books y CarKit aceptará apps de terceros (como Waze) para la navegación.

Apple is introducing Time Limits that users can set for themselves on apps they’re too addicted to

we are not well pic.twitter.com/METGqmzfjL

— Charlie Warzel (@cwarzel) June 4, 2018