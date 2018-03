@chobilanderos platicó con @chynomiranda y @alantacher en @despiertamerica acerca de nuestra labor y del apoyo que requerimos de todos para alcanzar la meta el próximo 23 y 24 de marzo. . #EstamosUnidos

A post shared by TeletonUSA Foundation (@teletonusa) on Mar 8, 2018 at 9:25am PST