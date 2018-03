Oscars 2018: ¿A qué hora empieza? y 7 datos ganadores de la premiación

Finalmente, este domingo 4 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de los premios Oscars 2018 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, a través de la cadena ABC en el Dolby Theatre de Hollywood.

Aquí te presentamos cinco datos interesantes que tienes que saber sobre la premiación.

1. ¿Dónde y a qué hora ver los Oscars 2018?

2. El mayor ganador en la historia de los Oscars

La actriz pionera de Hollywood, Katharine Hepburn, tiene el mayor récord de Oscars ganados con cuatro victorias separadas como Mejor Actriz.

Hepburn ganó el premio por ‘Morning Glory’, ‘Guess Who’s Coming to Dinner’, ‘The Lion in Winter’ y ‘On Golden Pond’.

Fue nominada ocho veces más para películas como los clásicos ‘The Philadelphia Story’ y ‘The African Queen’, reportó la página Clipb.

#Oscars90 | La más ganadora: la legendaria Katharine Hepburn es la actriz más victoriosa de la categoría, con cuatro estatuillas a su haber. pic.twitter.com/wdHBM68NJl — Tele13Radio (@Tele13_Radio) March 1, 2018

3. Los actores más nominados

En la historia de los Oscars la actriz con mayor nominación es Meryl Streep con 21 nominaciones de las cuales solo ha ganado en tres ocasiones. Con 12 nominaciones la actriz Katharine Kepburn se coloca en segunda posición y le sigue el actor Kack Niicholson con 12 nominaciones, reportó la página IMDb.

4. Las películas con mayor nominación

Solo tres películas han recibido 14 nominaciones de la Academia desde su ceremonia inaugural de los Oscar en 1929: ‘La La Land’ (2017), ‘All About Eve’ (1950) y’ Titanic’ (1997). Mientras que ‘Titanic’, ‘Ben-Hur’ (1959), y ‘El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey’ (2003) tienen el récord de la mayoría de los Premios de la Academia ganados por una sola película, cada uno con 11 estatuillas, reportó Entertainment.

5. Los nominados a los Oscars 2018

The journey to the #Oscars has begun. For a complete list of nominees, visit https://t.co/BT3bVJEYnc. #OscarNoms — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018

6. ¿Quién ganará en la categoría de Mejor Película este año?

Según los expertos, en la premiación ven una disputa fuerte entre ‘The Shape of Water’, que tiene la mayor cantidad de nominaciones y ha ganado importantes premios precursores, y ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, que también ganó premios incondicionales, reportó The New York Times.

7. ¿Cómo se fabrican las estatuillas de los Oscar?

