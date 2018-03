Marcha por nuestras vidas: ¿De qué se trata? y 5 cosas que necesitas saber

Tras el tiroteo masivo ocurrido el pasado mes de febrero en la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Forida, que dejó 17 muertos, varios estudiantes de todo el país tomarán las calles de Washington D.C. durante la ‘Marcha por nuestras vidas’, para exigir un control de armas más estricto.

Aquí te compartimos de qué trata esta marcha y cinco datos importantes más que necesitas saber.

De acuerdo con la página del evento ‘March For Our Lives’ o ‘Marcha por nuestras vidas’, las tres demandas principales de los organizadores son:

– Aprobar una ley para prohibir las armas de asalto frecuentemente utilizadas para llevar a cabo tiroteos masivos.

– Detener la venta de cartuchos de gran capacidad, restringiendo la cantidad de municiones.

– Cerrar las lagunas en el control de verificación de antecedentes de Estados Unidos e implementar leyes que requieran de la verificación de antecedentes para cada compra de armas, incluidas las que se hacen en línea o en exhibiciones de armas.

Retweet to get updates from @AMarch4OurLives as we make history this Saturday, March 24. We'll remind you about the march the day prior and send updates on the day #MarchForOurLives pic.twitter.com/0iBatrSFnf

— March For Our Lives (@AMarch4OurLives) March 19, 2018