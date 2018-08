Labor Day: ¿por qué se festeja en Estados Unidos en septiembre?

Labor Day es, en Estados Unidos, el día del trabajo y el objetivo de éste feriado nacional es celebrar los logros sociales y económicos de los trabajadores en el país.

Según informa Time, esta celebración comenzó en 1872 en Canadá y pronto pasó también a los EE.UU. Y es así como el primer Día del Trabajo se celebró el 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York.

Oregon fue el primer estado en declarar Labor Day como feriado, en 1887.

Al parecer fue una idea del líder sindical Peter J. Maguire y de la Central Labour Union de crear unas vacaciones para los trabajadores, informa Almanac.

Originalmente se pensó que las actividades del día incluirían un desfile callejero, para permitir que el público apreciara el trabajo de las organizaciones comerciales y sindicales, reporta Time and Date.

Después del desfile, se celebraría con un festival para entretener a los trabajadores locales y también para sus familias.

En años posteriores, se comenzaron a pronunciar discursos. Según Time and Date, actualente esto es poco común, pero a veces se ve en los años de elecciones.

Al parecer, una de las razones para elegir celebrar el día del trabajo o Labor Day en septiembre y no el 1º de mayo (lo que es común en el resto del mundo), fue agregar unas vacaciones en la larga brecha que existe entre el Día de la Independencia (julio) y el Día de Acción de Gracias (noviembre), informa Time and Date.

