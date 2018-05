Día de la madre: 5 datos curiosos en este día tan especial

El Día de la Madre, sin importar en qué parte del mundo o la fecha en que se lo celebra, es un día muy especial.

Esta festividad conmemora a las madres, y mayo es el mes elegido por más de 50 países en todo el mundo; desde EE.UU., México, Chile, Bolivia o Nicaragua, entre otros. En los EE.UU. se celebra siempre el segundo domingo de mayo.

To all mothers who go "to infinity and beyond" for their family, we wish you a Happy #MothersDay! pic.twitter.com/NJ4kKrc28x — Walt Disney World Today (@WDWToday) May 13, 2018

1.Día de la Madre: cuándo se empezó a celebrar

Según diarioandino.com.ar, las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades.

2.Cómo empezó la idea

Al parecer en 1872, Julia Ward Howe, feminista y abolicionista, sugirió que el Día de la Madre fuera dedicada a honrar la paz, como un día de madres por la paz, según informa CNN.

Happy Mother’s Day to my Mum … and to all of you around the world. #MothersDay pic.twitter.com/lxUt4sthVB — Hugh Jackman (@RealHughJackman) May 13, 2018

3.La creadora del Día de la Madre

En 1908 Anna Jarvis comenzó una campaña en todo EE.UU. para que se oficialice un Día de la Madre, en honor a la memoria de su madre. La celebración se comercializó en extremo y la misma Jarvis admitió arrepentirse de haber impulsado la idea, informa The Washington Post.

4.En EE.UU. es una celebración nacional

En 1914 Woodrow Wilson, el entonces presidente de Estados Unidos, firmó la ley que reconoce el Día de la Madre como una fiesta nacional. Esto fue gracias a la iniciativa de Anna Jarvis que hizo que el Congreso de EE.UU. apruebe la fecha. Más tarde otros países se adhirieron a esta iniciativa y pronto fueron más de 40.

Happy #MothersDay! Today, and every day, let us express our utmost respect, admiration, and appreciation for our mothers who have given us the sacred gifts of life and unconditional love. pic.twitter.com/3i3qwPt0qj — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2018

5.Los regalos del Día de la Madre

Flores, tarjetas, ropa, invitar a mamá a comer, o tal vez una joya. Según CNN, las flores y las plantas son las preferidas por la gente para el Día de la Madre. En EE.UU. este 2018 se estima que los consumidores gastarán 23,000 millones de dólares, a un promedio de 180 dólares.