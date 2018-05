Eva Ayllón viene al Rialto Center de Atlanta con su mejor repertorio

Eva Ayllón, la embajadora de la música criolla y afroperuana, anda de gira desde el 3 de mayo por selectas ciudades de Estados Unidos. El 25 de mayo le toca el turno al público de Atlanta de escuchar un emotivo concierto en el que la ‘Reina del landó’ hace un recorrido por su prolífico repertorio musical.

“Lo que he preparado para estos conciertos son canciones muy peruanas, son temas muy del recuerdo para las personas que viven por aquí desde hace muchos años y que no tienen la facilidad de volver. Lo que yo traigo son recuerdos y puros himnos”, comentó Ayllón a MundoHispánico, en entrevista telefónica desde Las Vegas, previa a su presentación en esa ciudad.

Tras varios años de ausencia de los escenarios Atlanta y otras plazas que está visitando, Ayllón aseguró que se siente muy bendecida de reencontrarse con su público.

“La música afroperuana es muy sensual, muy profunda, muy dolorosa y muy espiritual. Para hacer música negra hay que sentirlo, no es una cosa ligera”, Eva Ayllón, cantante peruana

“Me da mucho gusto y estoy muy agradecida con Dios por esta posibilidad que tengo de ser seguida por mis compatriotas y por otros hermanos. También le doy las gracias a Dios por ser, prácticamente, la representante del Perú a donde llego. Es como un símbolo, y eso me genera a veces angustia porque hay que hacer las cosas muy bien; tiene que salir todo clarito, perfecto, porque de lo contrario, mis compatriotas pueden decir: ésta se alocó’, dijo la intérprete peruana.

Además de los temas más añorados de su carrera, en esta gira, Ayllón incluye también algunas canciones como tributo a grandes intérpretes de este género que han dejado gran huella en el sentimiento del pueblo peruano.

“Va a haber un homenaje a Augusto Polo Campos y al ‘Zambo’ (Arturo) Cavero y, ¿por qué no?, también recordar la guitarra del maestro Oscar Avilés. Van a haber temas de Chabuca Granda, el homenaje a Lucha Reyes, y ‘Mal paso’, canción a dúo con los Kipu”, apuntó la artista.

Su nueva música

En agosto, Ayllón cumple 48 años de carrera y sigue tan activa como siempre. En octubre pasado, lanzó al mercado Clavo y canela, un álbum con 22 temas criollos y valses como ‘El Payande’ y ‘Me gritaron negra’, poema de la escritora y activista Victoria Santa Cruz, en el que aborda de manera magistral el racismo. Asimismo, Ayllón ya está trabajando en su siguiente disco Un bolero, un vals, volúmen 2.

Su rol de coach en La Voz Perú

De 2013 a 2015, Ayllón participó como coach del reality show La Voz Perú, al cual elogia por ser una muy buena plataforma para nuevos talentos.

“En La Voz Perú he encontrado mucho talento, lastimosamente en mi país no se está cultivando la música criolla. No hay cómo estos chicos puedan mostrar su talento. Sin embargo, estos reality shows sirven para que la gente los conozca y los ayudan un poco porque los dueños de los locales donde se trabaja los comienzan a convocar”, señaló la intérprete peruana.

SIN FILTRO con Eva Ayllón:

La médula ósea de la música criolla: “Es la percusión, los tambores, el cajón, las congas, lo que hemos heredado de nuestros ancestros afroperuanos”.

Lo qué hace para mantenerse en forma: “Mis doctores son maravillosos, mi cardiólogo y neumólogo me ven todos los meses. Me cuido mucho, lamentablemente sufro de hipotiroidismo, tengo problemas con el peso desde que tengo 19 años. Pero ya me dejé llevar, ya no me peleó con el hipotiroidismo, más bien me he hecho amiga de él. Trato de hacer ejercicio, trato de ser feliz, mi espíritu está lleno de amor y lleno de milagros”.

BREVE BIO de Eva Ayllón:

Nombre: Eva Ayllón

Profesión: cantante y compositora

Nacionalidad: peruana

Fecha y lugar de nacimiento: 7 de febrero de 1956 en Lima, Perú

Familia: es madre de dos hijos, Carlos y Francisco.

Eva Ayllón en concierto

Cuándo: 25 de mayo, 8 p.m.

Costo: $45-$99.

Dónde: Rialto Center for the Arts, 80 Forsyth St., Atlanta.

Info: 404.413.9849 y http://rialto.gsu.edu