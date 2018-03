No causó gracia. El mexicano Eugenio Derbez apareció en la entrega de los Oscar para presentar a sus compatriotas Natalia Laufourcade y Gabriel García Bernal, quienes interpretaron la canción de la película ‘Coco’.

Sin embargo no salió como hubiera querido pues aunque estaba muy emocionado a su salida a la escena en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el actor hizo un chiste del que nadie se rió.

El mexicano Eugenio Derbez, al presentar la canción “Remember Me” de “Coco”, dijo que en el más allá no hay muros fronterizos, en alusión a la polémica propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre levantar un muro entre México y EE.UU.: “Coco lleva a un niño mexicano de 12 años de la tierra de los vivos a la frontera de la de los muertos. En el más allá no hay muros”.

Pero sus palabras no causaron un impacto positivo, pues su chiste solo provocó un gran silencio. Incluso los usuarios de Twitter lo notaron y se burlaron.

“In the afterworld there are no walls.” #Oscars90 #VivaMexivo via @ABC pic.twitter.com/l84DWtw55u

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 5, 2018