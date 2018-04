Eugenio Derbez y Anna Faris juntos en “Overboard”

Eugenio Derbez produce y protagoniza junto a Anna Faris “Overboard”, la nueva versión de esta conocida comedia romántica y de enredos.

Esta famosa película, rodada en 1987, fue protagonizada por Kurt Russell y Goldie Hawn, y trataba sobre una millonaria que pierde la memoria y uno de sus trabajadores la convencía de que eran marido y mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Marcela Basteri: 5 datos sobre la mamá de Luis Miguel

Bajo la dirección de Rob Greenberg y Bob Fisher y con Eva Longoria redondeando su elenco, la nueva “Overboard” intercambia los roles: Eugenio Derbez hace de un arrogante y despreciable ricachón de origen mexicano, mientras que Anna Faris es una madre soltera que enlaza empleos sin descanso para sacar adelante a su familia.

A Derbez, considerado el rey de la comedia latina en Estados Unidos, ya no le basta con ofrecer risas y diversión al público, sino que intenta que sus películas muestren un mensaje emotivo, una lección, “algo más”.

I’m so excited for the premiere of @OverboardMovie tonight!! Can’t wait for y’all to see it #overboardmovie pic.twitter.com/KJoEmLarqa — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) April 30, 2018

“Hace muchos años que iba a ver películas divertidas con amigos, que se partían de la risa en el cine pero que al salir le preguntaban cómo había estado la película y respondían: ‘Estuvo bien’. ¿Pero si te estabas riendo a carcajadas? ‘Sí, bueno, estaba bien'”, recordó el mexicano en una entrevista con Efe.

“Entonces empecé a sentir que si a una película le falta corazón, cuando es solo risas y risas, tienes esa sensación de que estaba bien y ya, pero no te la llevas contigo. Pero cuando la película tiene un mensaje, cuando tiene corazón o te hace sentir algo, te la llevas contigo y la amas mucho más que si solo fuera risas”, aseguró.

Anna Faris, es una actriz y productora estadounidense, que saltó a la fama por roles en comedias. También su voz es conocida por las películas animadas.

La voz de Anna Faris se puede reconocer en En Cloudy with a Chance of Meatballs 1 y 2, Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel y Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked, donde Faris le ponía la voz a Jeanette, informa IMDb.

Eugenio Derbez (Ciudad de México, 1962) es toda una referencia latina en Hollywood, especialmente tras el enorme éxito de “Instructions Not Included” (2013), que con 44 millones de dólares recaudados es la película en español más taquillera de la historia en Estados Unidos (sus ingresos en todo el mundo alcanzaron los 99 millones).

Con información de Agencia EFE.