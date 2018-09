Estrenan el tráiler final de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald

¡Finalmente llegó el día! Luego de una larga espera, hoy fue revelado el tráiler final de la secuela Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, que se estrenará el próximo 16 de noviembre.

El adelanto del nuevo episodio de la saga que ocurre varios años antes del universo de Harry Potter fue divulgado por Warner Bros Pictures a través de las redes sociales, causando furor entre sus millones de fanáticos en todo el mundo.

La autora de la aclamada serie de fantasía, J.K. Rowling, había declarado recientemente que el tráiler final de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald revelaría un personaje clave para la trama.

Luego de muchísimos rumores, la publicación del clip despejó el misterio: se trata de Nagini, la serpiente compañera de Voldemort, que aparecerá en la nueva película, dejando claro, además, que antes era una mujer.

“Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, título en inglés de la nueva producción, promete ser uno de los grandes éxitos de taquilla de 2018.

En esta historia, el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald, que en la primera película es capturado por el Magical Congress of the United States of America con la ayuda del mago Newt Scamander, cumple su amenaza de escapar.

The Wizarding World you know, the story you don’t. Watch the Final Trailer for #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald, in theaters November 16. #WandsReady pic.twitter.com/ggybMcotOE

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 25, 2018