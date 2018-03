Esteban Loaiza, ex de Jenni Rivera podría ser deportado a su natal México debido a su estatus migratorio, aparte de enfrentar una condena de un máximo de diez años de prisión por el delito de narcotráfico.

De ser hallado culpable de posesión de cocaína con intención de distribuirla, que es un delito grave en el ámbito federal, comenzaría el proceso para despojarlo de la residencia legal que ostenta actualmente, salvo que las autoridades de Estados Unidos decidan imputarle un cargo menor para evitar que se inicie ese trámite.

El portal de ‘Univisión’ informó que Loaiza ganó más de 43 millones de dólares en una carrera en las Grandes Ligas que se extendió 14 temporadas, a pesar de eso nunca hizo los trámites para convertirse en ciudadano del país donde echó raíces, según trascendió este lunes en la audiencia de detención del pelotero jubilado ante la magistrada federal Nita Stormes de la Corte Federal en San Diego.

El abogado especialista en procesos migratorios Álex Gálvez explicó en entrevista telefónica que el delito que se le imputa al expelotero, constituye un tipo de cargo grave, que detona el inicio del proceso de deportación.

“Cuando uno es residente y le presentan cargos federales por vender, transportar o distribuir cocaína, eso es una felonía agravante para la cual no existe un perdón”, explicó el licenciado experto en asuntos migratorios.

“Técnicamente, Loaiza puede con su abogado negociar, declararse culpable y no cumplir un día de cárcel. Pero el simple acto de ser encontrado culpable de una felonía agravada, aunque no hiciera un día en la cárcel, es suficiente para la deportación porque no hay un perdón para eso, no importa si está casado con una ciudadana, si tiene hijos ciudadanos, no importa y más cuando es un cargo federal, le va a causar casi seguramente la deportación”, agregó.

Ese proceso de deportación no se activa hasta que exista un veredicto culposo o una alegación de culpabilidad de parte del acusado y la decisión puede revertirse si el tribunal de apelaciones revoca el veredicto de culpabilidad, en ese caso, según Gálvez, la persona podría recuperar su residencia nuevamente.

Actualmente, Loaiza se encuentra en el Metropolitan Correctional Center de San Diego hasta que su familia complete el trámite de su fianza.

En la audiencia de este lunes, Stormes le impuso una fianza de 200 mil dólares por un cargo de posesión de 11 libras (5 kilogramos) de cocaína con la intención de distribuirla, un delito según las guías federales que conlleva una pena de hasta 10 años de cárcel.

De presentar la fianza, el originario de Tijuana quedaría en libertad con supervisión electrónica mediante un grillete con GPS y bajo arresto domiciliario en la residencia de su hermana María. Solo podrá salir de la casa para ir al trabajo, la escuela, la iglesia y a otros lugares con permiso previo.