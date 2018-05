Existen fuertes rumores de que Brad Pitt estaría pensando en llevar al cine la historia de Harvey Weinstein y todo el escándalo que ha rodeado al productor y cineasta en donde varias mujeres lo acusan de abuso y acoso sexual, entre ellas dos grandes amores de Brad: Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.

💑 A post shared by Brad Pitt ️️️ (@bradpittoficial) on Dec 29, 2015 at 7:31am PST

Esta sería una venganza que la estrella de Hollywood había prometido hacer en contra de Weinstein tras un altercado hace 20 años en donde Pitt intentó defender a su entonces novia Gwyneth Paltrow y en la que se dice que le tiró un puñetazo en el rostro a Weinstein.

En ese entonces la actriz no contaba con la fama que actualmente posee y su carrera hasta ahora estaba comenzando. Paltrow, aseguró que incluso el productor la había invitado a su habitación, lo que generó la ira de Brad Pitt quien juró venganza.

Lee también Hallan culpable a Bill Cosby, lo que se sabe hasta el momento

Años más tarde su ex esposa Angelina Jolie, acusó al productor de faltarle al respeto durante el rodaje de una película y aseguró que desde ese momento dejó de trabajar con él para evitar exponerse a este tipo de situaciones.

Se conoce que los derechos de la cobertura del diario The New York Times, en donde se expuso el caso Weinstein que ya cuenta con 80 demandas por abuso y acoso sexual, fueron adquiridos por ‘Plan B’, casa productora cuyo cofundador es Brad Pitt. El filme estaría basado en la cobertura que realizaron las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, que además este año recibió un premio Pulitzer.

Te puede interesar Denuncian que ICE ha detenido a cientos que resultan ser ciudadanos

Esta investigación a la que se sumaron otros medios como el Times y The New Yorker propiciaron la creación del movimiento global Me Too, que se enfoca en combatir el abuso, la agresión, el acoso y la explotación sexual y que generó una reacción sin precedentes en las redes sociales.