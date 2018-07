Hay veces que las cosas te llegan cuando menos te las esperas, hay que sacrificarse para un mejor futuro. Para crecer y madurar como persona, aunque ando un poco triste por que me regrese a vivir a #LosAngeles y voy a extrañar a mi familia y mis amigos todo tiene un por qué. Estas maletas van llenas de sueños como yo… Esta segunda ves vamos con todo y voy a lograr cada uno de los sueños que me estoy proponiendo. #TodoPasaPorAlgo #check2263

