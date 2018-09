Después de 16 años de celibato, es posible que el actor mexicano Eduardo Verástegui haya encontrado la mujer que tanto esperó.

Al parecer el también productor de 44 años se encuentra felizmente enamorado de una bella modelo rusa, con la que compartió varios momentos en la pasada Copa Mundial Rusia 2018, según reportó la revista People en Español.

La afortunada mujer con la que Eduardo Verástegui podría finalizar más de diez años de soltería, luego de hacer votos de castidad, tiene por nombre Kseniya Alexandrova, y cuenta con tan solo 23 años de edad.

Con una reciente fotografía compartida en el Instagram de Eduardo desde Cartagena, Colombia, parecen confirmarse las teorías de una relación a largo plazo entre la modelo y el actor.

En la instantánea, Verástegui aparece en compañía de la joven modelo finalista de Miss Rusia 2017 y parte del elenco de la película ‘Sonidos de la Libertad’, que se filma en Colombia.

“¡En Cartagena con amigos que son familia! Kseniya, John, Alex y Raymond) filmando la película Sonidos de la Libertad”, escribió Verástegui.

Los comentarios en la publicación del actor no tardaron en aparecer: “Te felicito por tu perseverancia y fe, eres un ejemplo de vida para mí como joven y para muchos”, “qué hermoso cuadro hacen todos ustedes”, “¡se ve que se divierten! Enhorabuena mis amigos”, “sin lugar a dudas un hombre fuera de serie”, “hermosa foto, ¡parece una postal! Y muy bonita @kseniyaalexandrova transmite espontaneidad, franqueza y dulzura”.

Vale la pena recordar, cuando hace ya varios años Verástegui declaró para el diario Reforma: “La mujer ideal será con la que me case. ¿Cómo es ella? No lo sé, sigo esperándola, sigo volteando hacia la derecha, hacia atrás, hacia el frente, hacia arriba, para ver dónde está. He conocido mujeres, pero no ha habido esa fuerza que de pronto uno necesita para dar ese paso”.