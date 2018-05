A un día que revivieran en televisión un video de lo sucedido a Karina Yapor 18 años atrás en el clan Sergio Andrade – Gloria Trevi, el ahora esposo de la cantante, Armando Gómez, advirtió, vía redes sociales que mentir en Estados Unidos es delicado.

“Has mentido mucho y tenemos pruebas y testigos… No nos tocaremos el corazón con nadie en los tribunales”, puntualizó.

En un video recuperado por el programa De Primera Mano, Karina menciona, en lo que parece un seminario, que fue invitada por Sergio Andrade a estudiar música cuando tenía 12 años, edad en la que comenzó a sufrir abusos.

Sabes lo delicado q es mentir en corte de USA no estas en Chihuahua, has mentido mucho y tenemos pruebas y testigos, pedías a Dios justicia y la ha hecho, deberías respetar eso, no nos tocaremos el corazón con nadie en tribunales .@KarinaYapor haz hecho mucho daño a @GloriaTrevi

— Armando Gomez (@AGM0128) May 17, 2018