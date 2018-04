De regreso al trabajo en radio y Tv gracias por la sintonía @pasalatarde1260 y @megatvlive #MegaNewsConMarioAndresMoreno los espero 10:30 pm Este 7:30 Pacifico Directv canal 405 Florida Canal 22

A post shared by Mario Andres Moreno (@marioandresmoreno) on Apr 2, 2018 at 4:13pm PDT