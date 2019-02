View this post on Instagram

Ya estoy con fernando de vuelta en casa, no hay como agradecer tanto!!! No lo digo como esposa lo digo como venezolana!!! . . Ahí donde estuviste “Sin Show” ahí no te quitan el equipo ni te lo retienen, ahí te quitan la vida !! . Gracias por siempre correr el riesgo desde el 2014 Gracias @kaybissett A todo el equipo que me los acompańaron, a los gochos por protegermelo!! Y así como sentimos millones !! . Graciasssssss “Al Periodista Mexicano, mas venezolano” . . Eso es hacer PERIODISMO !!! . “Honor a quien Honor merece” @fdelrincon #GraciasEternas #🇻🇪teaplaudeBravoFDR #🇻🇪esTuyaTambienFDR