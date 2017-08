Esposa de Rafa Márquez muestra el estado en el que se encuentra (VIDEO)

Muchos se preguntan cómo se encuentra Rafa Márquez después de que hace dos semanas el Departamento del Tesoro lo acusara de tener supuestos vínculos con el narcotráfico.

Fue su propia esposa la modelo Jaydy Michel, quien a través de un video deja claro que el futbolista se encuentra bien.

El jugador luce feliz al lado de su hijo Leonardo, de un año.

Jaydy manifestó su felicidad por estar con su familia: “verlos reír así llena mi vida de felicidad. #Leonardo #MisAmores @rafamarquezmx #EnFamilia #BonitoDiaATodos”.

En las imágenes se puede ver al pequeño riendo a carcajadas y jugando con una niña. Su papá Rafa Márquez aparece al fondo y sentado en el mismo sillón donde estaba su hijo, vestido de forma casual y también feliz de ver a su hijo.

Según explica la revista People en Español, esta sería la primera vez que el jugador aparece en redes tras ser vinculado al capo de las drogas Raúl Flores Hernández.

Verlos reír así llena mi vida de felicidad. 🙏🏼 #Leonardo #MisAmores @rafamarquezmx #EnFamilia #BonitoDiaATodos Una publicación compartida de jaydymichel (@jaydymichel) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 9:56 PDT

Precisamente hace unos días la exesposa de Rafa Máquez, la actriz mexicana Adriana Lavat, causó revuelo al publicar un video donde le responde a todas las personas que la critican.

“Mucha gente que me quiere me pregunta si no me duele lo que dicen de mí, lo que opinan de mí, por supuesto que me duele y me afecta, pero ya no me tumba como antes, hoy soy más fuerte”, dijo.

Y agregó: “Mis hijos me conocen, saben quién soy. La gente que me quiere sabe de dónde vengo, por dónde he pasado. Eso es lo que debe importarte, si tú te has sentido alguna vez calumniado, en medio de una situación donde no sabes cómo explicarle a lo demás que no es cierto lo que dicen de ti, yo te digo que seguramente eres importante y por eso la gente ocupa ese tiempo hablando de ti y opinando de tu vida, siéntete fuerte y que nada te perturbe para llegar al camino a dónde quieres ir”.

Y aprovechó para mandar un mensaje a quienes la critican: “a ti que hablas de los demás, te pido que le eches un vistazo a tu vida, que te des un poco más de amor y tengas algo más que hacer, que juzgar y criticar a los demás”, dijo Lavat a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Bonito día para todos! 💚 Una publicación compartida de adriana lavat (@adrianalavat) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 6:53 PDT

Disfrutando al máximo la vida al lado de #MiAmor @rafamarquezmx felicidades a los novios @kamo01 y @yosoy8a #VivaLosNovios Una publicación compartida de jaydymichel (@jaydymichel) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 12:40 PDT