Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, deslumbró con un elegante vestido al estilo de los ‘Globos de Oro’ y le dio lección a Yalitza Aparicio.

La celebración de los ‘Globos de Oro’ estuvo llena de celebridades, arte, películas y sobre todo mucho glamour.

Numerosas estrellas como Rami Malek, Julia Roberts, Ricky Martin y Lady Gaga sorprendieron en la alfombra roja con su elegante vestimenta.

Por otra parte, la película “Roma” del director mexicano Alfonso Cuarón destacó al llevarse dos importantes estatuillas, la de mejor director y mejor película en lengua no inglesa.

Y como parte del elenco de la película, el director estuvo presente, así como las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, entre otros.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para el elenco, ya que Yalitza recibió duras críticas por el vestido que uso para la gala.

La nacida en Oaxaca, México, lució un vestido amplio en color plata, con una apertura en el centro y tirantes que dejaban al descubierto gran parte de sus hombros y su pecho.

Asimismo, la actriz remató el atuendo con una diadema de perlas y un peinado sencillo.

La combinación no fue del agrado del público, quienes rápidamente comenzaron a criticar a Yalitza.

“La verdad, muy mal vestida, pero felicidades”, “¿por qué no le pusieron un vestido de un diseñador mexicano? ¿por qué la peinaron tan mal y con esa tiara?”, “¿quién la vistió? necesita un estilista profesional”, “para otras presentaciones la vistieron mejor. No me gusto nada su vestido”, “se la mam… se ve muy mal. En otras ocasiones se ha visto guapa, hoy nada más no le atinaron, ni a la diadema ni a la talla del vestido”, y los insultos no terminaron ahí.

