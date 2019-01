View this post on Instagram

En este viernes primero de mes , dedicado al sagrado corazón de Jesús Tuvimos la oportunidad de estar en familia en un momento de oración frente al santísimo y por supuesto nuestra visita a Mexico no está completa si no venimos a agradecer y a encomendarnos a los cuidados amorosos y maternales de la santísima Virgen María , Madre de nuestro Señor Jesucristo y madre nuestra . Dios les bendice familia . #vivacristorey #vivalavirgenmaria