Espinoza Paz teme quedarse sin visa por esta razón (VIDEO Y FOTOS)

El cantante de regional mexicano Espinoza Paz, aseguró que en la actualidad no tiene ningún vínculo con el crimen organizado, pero reconoció que hace algunos años sí fue contratado para ofrecer shows privados cuyos organizadores pudieran estar implicados en dicho mundo.

Sin embargo, lo que más temor le da al intérprete de ‘El Próximo Viernes’ es que a raíz de que los medios de comunicación puedan exponerlo por haber aceptado cantar en shows de mafiosos, se vea inmiscuido en problemas con el Gobierno como los que atraviesa actualmente Julión Álvarez, lo que le ocasionaría perder su visa de trabajo.

En conferencia de prensa y para el programa ‘Ventaneando’, Paz comentó sobre el tema: “Claro que sí, por supuesto y es que da mas miedo porque los medios ponen allí en el encabezado y los oficiales se fijan más en eso. Entonces la última vez que hablé del tema, dije ya mejor no voy a decir nada porque no me gustaría tener problemas sólo por sincerarme y quedar bien, y después quedarme sin visa de trabajo y cosas así”.

El cantante fue enfático en afirmar que no le gustaría estar en la misma situación que su colega y amigo Julión Álvarez: “Yo no tengo la culpa de que existan (los mafiosos), no es culpa mía; yo voy a divertir a las personas a donde me hablen y como que se nos señala mucho que vamos, nos hacen sentir como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que está pasando”.