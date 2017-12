Escenas inéditas de la última entrevista que le hicieron al “Pirata de Culiacán” muestran que se le había advertido que debía modificar su manera de hacer “entretenimiento” o terminaría mal, así cómo cuál era su deseo respecto a su familia.

Pepe Garza entrevistó a Juan Luis Lagunas en el espacio Pepe’s Office de su canal de Youtube y le recomendó dejar de beber de la manera en que lo hacía, ya que podría costarle la vida.

“Decidí que mi entrevista y mi encuentro con él iba ser para poderle decir: ‘para lo que estás haciendo, la forma cómo vives’. Lamentablemente este mensaje que yo le di no surtió efecto, pero él mismo está dejando uno que sí: no podemos estar intoxicándonos de una manera exagerada, sin control”, expone Garza como preámbulo a las escenas que no se habían publicado de su diálogo con el “Pirata”.

“Tú tendrías que crear tu show de entretenimiento, tu ‘cotorreo’, pero no necesariamente estar ‘pisteando’ (bebiendo alcohol), estás muy morro (chico), 17 años, y pues… una vida es algo muy valioso y, está tu hermana y tu abuelita”, le dice Pepe al “Pirata”, quien parece incómodo con las recomendaciones de su anfitrión.

“Yo no quisiera que estuvieras ‘pisteando’ tanto, te lo digo de camaradas, ojalá y cambies tu rutina de entretenimiento para otro lado”, le insiste Garza, a lo que Lagunas Rosales contesta: “Lo que quiero es dejar de tomar y mejor que me vean como artista”

También te puede interesar leer: Este es el video que afirman le costó la vida al ‘Pirata de Culiacán’ (FOTOS Y VIDEO)

“Salgo en videos oficiales, pero lo que también tengo es hacer publicidad en los antros y ahora lo que quiero es aprender a tocar el acordeón, que me digan que ya soy artista”, reitera “El Pirata”.

“Me parece muy bien ‘Pirata’, porque creo que pones en peligro tu vida y además qué bueno que estás ya tomando las riendas de tu carrera, porque lo chistoso se te va acabar en un ratito… hay que aprovechar la fama que tienes y pensar más adelante en tu carrera”, le aconseja Garza de nuevo.

Lee también: Revelan lo que costó el funeral del ‘Pirata de Culiacán’ y quién se hizo cargo de pagarlo (FOTOS Y VIDEOS)

En otras escenas que no se presentaron en la entrevista original, Juan Luis señala qué anhelo tenía respecto a los únicos familiares con los que tenía contacto.

“Mi abuelita está ahí… Y tengo ‘carnala’ (hermana)… también no quiero ver a mi familia que trabaje todavía en el campo. Yo le digo a mi ‘carnala’ búscale”, dice el “Pirata”, quien añade que sus familiares también le habían aconsejado tener cuidado.

“Pues me miran en el relajo con toda la gente y me dicen: ‘namás con mucho cuidado’”, señaló al respecto.