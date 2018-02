“No se me hace ni justo ni correcto”, Lucila Mariscal explotó en plena entrevista contra un reportero, al considerar que sus pregunta estaban fuera de lugar.

La primera actriz mexicana se mostró sumamente molesta con un reportero del programa ‘De Primera mano’ tras preguntarle si llevaría sus anécdotas a un libro, justo como lo hace el personaje que interpreta en la obra de teatro “Luminaria”.

“Mira mijo te voy a ser franca, el otro día fui con Gustavo Adolfo Infante le platiqué muchas cosas, yo creo que es suficiente no se me hace ni justo, ni correcto que me estés tratando de sacar de aquí de mi interior, me entiendes” puntualizó.

Se mostró realmente molesta ante la insistencia del reportero: “Si ya la entrevista que me hicieron fue de eso, no tiene caso repetir lo mismo o ¿Cuál es el objetivo?, yo pensé que tú estabas interesado, que si nos vamos a ir de gira, que a dónde vamos a ir, pero de la obra que acabas de ver, no de lo mío, de lo íntimo, del dolor, del pesar del pasado, eso ya se lo conté al señor Gustavo Adolfo”.

Y en tono molesto expresó: “No quieras involucrar un personaje de una obra con una persona que se llama Lucila Mariscal”.

Follow me papuchos y mamuchas ya tengo instagram A post shared by Lucila Mariscal (@lenchamariscal) on Jun 20, 2014 at 11:02am PDT

Por su parte el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que: “Es una tragedia la vida de Lucila, hay una parte de su vida que es un hueco que nunca se va a llenar, un día estaban en Monterrey cenando, su hijo estaba jugando Nintendo era policía de Linares, Nuevo León, tiene una llamada, dice sí comandante voy para allá, nunca más regreso y un día alguien llega y le dice yo encajuelé a tu hijo, síguele investigando y te encajuelo a ti”.