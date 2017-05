Todo lo que parece ser “miel sobre hojuelas” en el programa “Hoy”, tiene un lado muy oscuro, según lo que declaró el actor y conductor Ernesto Laguardia ya fuera de Televisa.

Ya instalado en su nueva casa, TV Azteca, Laguardia pudo hablar libremente de su estadía en el matutino, resaltando desacuerdos que tuvo con algunos de sus compañeros del programa.

“Fueron muchos años, y bueno, pues como hay muchas personas que te apoyan a través de los años de Televisa, también hay personas que pues te ponen trabas por otras cosas diferentes al profesionalismo y a la capacidad”, dijo el conductor a un programa de radio.

El actor afirmó que los amigos sólo se cuentan con los dedos de las manos.

“Hay personas que nada más son compañeros, de verdad hay que decirlo muy claramente”, dijo Ernesto, quien no dio nombres, pero que en su momento trabajó al lado de Galilea Montijo, Andrea Legarreta y otros más.

“Hay cosas que no quisiera revivir, pero bueno, las amistades se cuentan con los dedos de una mano. En este medio desgraciadamente se manejan egos e hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve”.

Recientemente, el luchador y ex conductor Latin Lover también habló de las envidias que vivió dentro de Televisa.

“Hay mucha hipocresía, mucha falsedad en el medio del espectáculo”, agregó el atleta, que quedó fuera de toda actividad profesional por tres años por una lesión en la rodilla.