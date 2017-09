Erika L. Sánchez ha encontrado su voz y sitio en la literatura

Erika L. Sánchez recibió hace unos días grandes elogios por su primer libro de poemas, en inglés, y su nombre apareció en la portada de la revista Poets & Writers junto al gran Salman Rushdie.

También, recientemente, su poemario fue parte de la reseña ‘Cinco poetas ofrecen vistazos elocuentes de la experiencia americana’ de la prestigiosa sección de libros del New York Times.

“He estado trabajando en este libro desde que tenía 21 años. Tengo 33. No solo escribirlo, pero publicarlo, que es un proceso muy lento, estuvo lleno de obstáculos. Pero, finalmente, tenerlo en mis manos y que esté disponible en las librerías, es surreal”, dijo Sánchez a MundoHispánico.

Lessons on Expulsion (Graywolf, 2017) es la colección de 35 poemas de Sánchez, quien con simplicidad y cruda honestidad explora desde su experiencia como hija de migrantes mexicanos sus temores y sueños, así como los de personajes raramente incluidos en la poesía como indocumentados, narcotraficantes y servidoras del sexo.

Sánchez obtuvo una licenciatura en artes de la Universidad de Illinois en Chicago y una maestría de la Universidad de Nuevo México.

Desde pequeña Erika sabía que las letras tenían un efecto muy especial en ella, sobre todo la poesía.

“Creo que la poesía me eligió. Lo he pensado mucho. Cuando leía poemas, veía la reacción de mi cuerpo, una respuesta visceral indescriptible, me emocionó muchísimo”, acotó Sánchez. “La poesía me eligió en el momento que comencé a leer y escribir poesía; sabía que tenía que hacerlo y supe que esa era mi misión. Es muy difícil ser poeta en este mundo, no es valorado, no es fácil vivir de ella, es difícil que te publiquen. Muchos obstáculos, fue un viaje difícil pero muy gratificante”, agregó.

Tal es el talento de Sánchez, que ha recibido varias becas de investigacion (fellowships) de importantes instituciones educativas como CantoMundo Fellowship, Fulbright Scholarship en Madrid, y Ruth Lilly and Dorothy Sargent Rosenberg Poetry Fellowship de la Fundación de Poesía. Hace unas semanas se mudó a la prestigiosa Universidad de Princeton para iniciar su Princeton University Arts Fellowship, y en donde por dos años dará un curso de escritura mientras continúa estudiando para mejorar su trabajo.



A sus 33 años de edad, Sánchez ha vencido muchas adversidades gracias a su esfuerzo por vencer temores y luchar por sus sueños sin tener ‘ejemplos a seguir’.

“Anhelo que mis libros sean una inspiración para otras generaciones de niñas, especialmente latinas y que vean reflejadas sus propias historias en ellos”, comentó la escritora y ensayista.

En las próximas semanas saldrá al mercado su primera novela de ficción,en inglés, para jóvenes titulada I Am Not Your Perfect Mexican Daughter (No soy tu perfecta hija mexicana), (Knopf Books for Young Readers, 2017), que cuenta la vida de Julia, una jovencita méxicoestadounidense, quien tras la trágica muerte de su hermana Olga (la perfecta hija mexicana que no abandona su hogar, que no va a la universidad y no se muda de su casa al terminar High School) se queda en su casa tratando de remendar las piezas rotas de su familia. Con la ayuda de su amiga Lorena y su primer novio, Connor, Julia descubre que Olga no era tan “perfecta” como todos pensaban.

Sánchez estará en el Festival del Libro AJC-Decatur leyendo extractos de su libro Lessons on Expulsion y hablará en la sesión ‘Ser el otro’ junto a su colega Earl Braggs sobre racismo y xenofobia el 3 de septiembre a las 12 p.m. en el Decatur Recreation Center Studio.

“Soy muy aventurera, desde pequeña me encanta viajar. Promocionar literatura de cualquier manera, es un sueño hecho realidad y me toca conocer a mis héroes literarios”, expresó emocionada Sánchez al hablar de su primera visita a Atlanta.

¡No puedes perdértelos!

El 2 y 3 de septiembre se realizará el décimo segundo Festival del Libro AJC/Decatur con más de 600 autores en diversas categorías y para todas las edades.

Algunos eventos incluyen:

1. Desfile de niños. Desde su aparición en 2009, Bookzilla, la mascota del festival lidera a las tropas de niños y adultos que vestidos con el disfraz de su superhéroe preferido marchan en el desfile sabatino. 2 de septiembre a las 9 a.m.

2. Cuentista cubana. Una de las autoras de libros infantiles favoritas de Atlanta es la cubana Carmen Agra Deedy. El 3 de septiembre a las 12 p.m. leerá su obra The Rooster Who Would Not Be Quiet!.

3. Lemony Snicket. El misterioso autor del popular libro A Series of Unfortunate Events visitará por primera vez el festival. Atentos a su llegada para conocerle y saludarle.

Festival del Libro AJC/Decatur

Cuándo: 2 y 3 de septiembre. Sábado, 10 a.m.-7 p.m.; domingo, 11 a.m.-6 p.m.

Costo: Gratis.

Dónde: Downtown Decatur.

Info: www.decaturbookfestival.com