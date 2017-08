Erika de la Vega trae elegante y mordaz humor a Atlanta

Hace dos años, la presentadora de TV venezolana Erika de la Vega venció sus miedos y decidió escribir su primer show de comedia (Stand Up) en el que reflexiona sobre las mujeres inconformes, los hombres engañados, las parejas, y el cual presentará por primera vez al público de Atlanta el domingo 26 de agosto.

“Las mujeres no nos permitíamos hacer comedia (Stand Up), no sabíamos que podíamos hacerlo o estábamos conformes con lo que hacíamos”, Erika de la Vega, humorista

En una entrevista con MundoHispánico, De la Vega habló sobre su espectáculo unipersonal Tú no sabes quién soy yo, sus humoristas consentidos, entre otros temas.

MH: ¿Cuándo debutaste con Tú no sabes quién soy yo?

EDLV: Lo estrené en febrero del año pasado. Se ha ido nutriendo y mutando con el contacto con el público; sus reacciones y sus risas han ido modificándolo poco a poco.

MH: ¿De qué hablas en el show?

EDLV: La rutina tiene que ver con las observaciones que hago a mi alrededor y que trato de analizarlas a través del humor: relaciones de pareja, príncipes azules, baños públicos, de las cosas que le pasan a la mujer y lo que hacemos como fingir, porque las mujeres fingimos completamente; a muchas no les gusta que les diga eso.

MH: ¿Qué fingen?

EDLV: Fingimos, sobre todo, en la etapa de la preventa, cuando una pareja se está conociendo, cuando una es aventurera y divertida. En realidad eso no es así. Los hombres no se casan enamorados, se casan engañados, y menos mal que los engañamos porque si engañándolos les cuesta casarse, imagínate si saben la verdad desde el principio.

“Los príncipes azules no existen… ¡Obviamente no! Son hombres que las consiguieron ya cansadas a las mujeres. El más cercano es Shrek, que es casi como un hombre real: gordo, viejo, calvo, malhumorado y su mejor amigo es un burro”, Erika de la Vega, humorista

MH: ¿Y tus observaciones sobre los hombres?

EDLV: Por ejemplo, de los calzoncillos que guardan durante 15 años y nos los botan, no los renuevan, el reciclaje no pasa por su cabeza. Ellos llevan usando interiores talla xs por 15 años, aunque ya sean xl. No les importa, es como una competencia a ver quién dura más en la vida: ellos o los calzoncillos.

Ahora díganme ustedes qué puedo comprar porque ahí estoy raspada. Vídeo completo haciendo click aquí → https://t.co/HGdkEczxCe ¡Suscríbete! pic.twitter.com/j4zqLYsmRV — Erika de la Vega (@ErikaDLV) June 16, 2017



MH: También hablas de los “príncipes azules”, ¿alguno te ha inspirado para tus monólogos?

EDLV: No, no me han inspirado nada porque los príncipes azules no existen, lo que existen son mujeres conformistas. Yo les pregunto a las mujeres en el show que si el que está su lado es su primera opción, y tienes que ver las caras que me ponen. ¡Obviamente no! Son hombres que las consiguieron ya cansadas. El más cercano es Shrek, que es casi como un hombre real: gordo, viejo, calvo, malhumorado y su mejor amigo es un burro. Por ahí me paseo un poco, pero ningún hombre sale ofendido.

MH: ¿Hay temas que no abordas?

EDLV: Política. No hablo de Maduro, de Chávez, ni de ningún funcionario venezolano porque ya no me da risa, porque siento que son pavosos y han traído mucho dolor a los venezolanos.

BREVE BIO:

Nombre: Erika de la Vega

Profesión: conductora de TV y comediante

Nacionalidad: venezolana

Nació: 13 de marzo de 1975

Estado civil: casada con el empresario Jesús Torres. Tienen un hijo, Matías Ignacio, 8 años

Lo que una aprende cuando crece, es que solo las princesas de Disney cantan y bailan cuando limpian.

Video completo👉 https://t.co/j2gaKt5zsd pic.twitter.com/NjwunfY0y3 — Erika de la Vega (@ErikaDLV) April 28, 2017

SIN FILTRO con Erika de la Vega

Sus inicios en Venezuela y Estados Unidos: Comenzó como publicista, saltó a la radio junto al humorista Luis Chataing. Más tarde apostó por la TV como presentadora de concursos y recientemente como conductora de El show de Erika (2014) y Ya era hora (2016), ambos de Telemundo.

Lo más memorables del programa Ya era hora: “El abrazo que me dio Rafael Amaya, ‘El Sr. de los Cielos’; las entrevistas con Roberto Tapia, Fernanda Castillo y Chiquis Rivera”.

Los humoristas que admira: “Laureano Márquez, Emilio Lovera y Luis Chataing, compañero de toda la vida, que me guió y llevó por el camino del humor”.

Tú no sabes quién soy yo

Cuándo: 26 de agosto, 7 p.m.

Costo: $40.

Dónde: The Korean American Association, 5900 Brook Hollow Pkwy., Norcross.

Info: 770.547.7973 y www.rrentergroup.com